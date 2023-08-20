Шесть лучших смартфонов для школьников младших и старших классов

Комплектации с 64 ГБ стоят от 7,2 тыс рублей, но лучшим выбором будет вариант с 4/128 ГБ памяти за 8,2 тыс рублей в маркетплейсах (Мегамаркет, Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries). Это уже полноценный смартфон без всяких скидок — и памяти много, и игры тянет, и NFC (для платежей с детских банковских карт и проверки оставшихся поездок на проездном в транспорте) есть, и зарядный разъём современного разъёма Type-C.