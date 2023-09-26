Шо, опять? Рекламные материалы Google Pixel 8 и 8 Pro утекли в Сеть за пару недель до анонса смартфонов

Шо, опять? Рекламные материалы Google Pixel 8 и 8 Pro утекли в Сеть за пару недель до анонса смартфоновА там вся интересующая нас информация
Слухи о Pixel 8 и Pixel 8 Pro набирают обороты.
Недавно стали известны полные характеристики обоих телефонов, а также их цены в США и Великобритании.
Теперь же в Сети появились все рекламные материалы для этих устройств, рассказывающие обо всех их особенностях. Учитывая, что Google планирует запустить телефоны менее чем через две недели, такие утечки не должны удивлять.
Слитые материалы раскрывают 6,7-дюймовый дисплей «Super Actua» с технологией LTPO в Pixel 8 Pro, а также полированную алюминиевую рамку и матовый стеклянный задник.
Новинка будет работать на базе процессора Google Tensor G3. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп и улучшенные возможности съёмки при слабом освещении.
Кроме того, девайс получил 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 48-мегапиксельную телеобъективную камеру. Для селфи предусмотрена 10,2-мегапиксельная камера.
Если вы ищете «профессиональный» опыт, то Pixel 8 Pro — ваш выбор. Если же вы хотите что-то менее дорогое, но всё равно качественное, можете выбрать базовую версию.
При предзаказе Pixel 8 Pro, покупатели получат в подарок Pixel Watch 2, хотя условия могут варьироваться в зависимости от региона.
Напомним, что анонс линейки ожидается уже 4 октября.