Шо, опять? Рекламные материалы Google Pixel 8 и 8 Pro утекли в Сеть за пару недель до анонса смартфонов

Недавно стали известны полные характеристики обоих телефонов, а также их цены в США и Великобритании.

Теперь же в Сети появились все рекламные материалы для этих устройств, рассказывающие обо всех их особенностях. Учитывая, что Google планирует запустить телефоны менее чем через две недели, такие утечки не должны удивлять.

Слитые материалы раскрывают 6,7-дюймовый дисплей «Super Actua» с технологией LTPO в Pixel 8 Pro, а также полированную алюминиевую рамку и матовый стеклянный задник.

Новинка будет работать на базе процессора Google Tensor G3. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп и улучшенные возможности съёмки при слабом освещении.