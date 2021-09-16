Штурмовавшие зимой Капитолий использовали для координации действий приложение TikTok

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Штурмовавшие зимой Капитолий использовали для координации действий приложение TikTokВ нём велась вся переписка
Сторонники Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий, координировали все свои действия через соцсеть TikTok. Это касалось и призывов брать с собой оружие.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на правительственные документы, во время штурма Капитолия все участники общались между собой и координировали действия в TikTok. Причём каждый из штурмовавших получал тактические указания о своих действиях.
В пресс-службе соцсети заявили, что не имеют отношения к подобным инцидентам, потому что соцсеть борется с таким контентом. «На платформе TikTok абсолютно нет места насильственному экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть, мы активно работаем над тем, чтобы удалять любой подобный контент и блокировать пользователей, которые нарушают правила пользования», - сказано в заявлении пресс-службы TikTok.