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Сегодня 10:25

Синдром алкоголика: камера во флагманских смартфонах Google трясется сама по себе

В зоне риска лишь “маленькие” версии третьего Pixel
На официальном форуме Google можно найти множество жалоб. Там владельцы смартфонов компании чуть ли не поголовно жалуются на то, что задняя камера их смартфонов дрожит и вибрирует без каких-либо на то весомых причин.

Один из экспертов компании ответил на форуме, что проблема, вероятнее всего, связана с оптическим стабилизатором в смартфоне. По иронии судьбы, именно эта функция отвечает за неподвижность картинки во время съемки видео на камеру. Поначалу эксперт предположил, что проблема программная и ее можно решить без похода в сервисный центр. Но как оказалась, проблема, вероятнее всего хардверная. Сделаны такие выводы были после того, как пользователям не помог даже сброс смартфона к заводским настройкам.

По имеющимся данным, дрожание возникает лишь на основной камере Pixel 3, а Pixel 3 XL, по-видимому, эта проблема обошла стороной.

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