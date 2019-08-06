Синдром алкоголика: камера во флагманских смартфонах Google трясется сама по себе

Один из экспертов компании ответил на форуме, что проблема, вероятнее всего, связана с оптическим стабилизатором в смартфоне. По иронии судьбы, именно эта функция отвечает за неподвижность картинки во время съемки видео на камеру. Поначалу эксперт предположил, что проблема программная и ее можно решить без похода в сервисный центр. Но как оказалась, проблема, вероятнее всего хардверная. Сделаны такие выводы были после того, как пользователям не помог даже сброс смартфона к заводским настройкам.

По имеющимся данным, дрожание возникает лишь на основной камере Pixel 3, а Pixel 3 XL, по-видимому, эта проблема обошла стороной.