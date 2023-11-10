Siri на iPhone и iPad заговорил на русском. На каких устройствах это работает?

Теперь фирменный голосовой помощник Siri может работать на русском языке даже без подключения к интернету. Это нововведение стало доступно для моделей, начиная с iPhone XR и iPad Air 3.

Ранее Siri требовал постоянного подключения к интернету для выполнения команд. Однако теперь пользователи могут использовать Siri для выполнения базовых функций, таких как установка будильников, таймеров, изменение настроек устройства, запуск приложений и простых вычислений на калькуляторе, даже в авиарежиме.

Однако стоит отметить, что для выполнения более сложных задач, таких как поиск в интернете или управление умным домом, всё ещё требуется подключение к сети.

Это обновление особенно актуально для пользователей, сталкивающихся с нестабильным интернет-соединением или слабым сигналом сети, когда Siri ранее могла не работать корректно. Теперь базовые команды можно выполнять локально, без необходимости подключения к серверам Apple.