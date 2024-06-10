Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметь

Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметьВпечатляющий апдейт
Например, Siri теперь может находить информацию и выполнять действия, основываясь на данных из различных приложений и документов.
Вы можете попросить умного помощника Apple найти фото вашего водительского удостоверения, извлечь номер и автоматически ввести его в форму. Также Siri может искать информацию, если вы не помните, где она была — в электронной почте, тексте или заметке.
Вместе с тем она получила возможность лучше понимать контекст и выполнять действия в разных приложениях.
Например, вы можете попросить её показать фотографии друга, сделанные в определённом месте и в конкретной одежде.
Siri также получает новый внешний вид и улучшенные возможности понимания. Она стала более интуитивной и глубоко интегрированной в пользовательский интерфейс.
Вы можете взаимодействовать с Siri не только голосом, но и вводом текста, что позволяет делать поправки в реальном времени и сохранять контекст разговора.