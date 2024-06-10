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Опубликовано 10 июня 2024, 21:29
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Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметь

Впечатляющий апдейт
Siri теперь работает на новом искусственном интеллекте от Apple, что значительно расширяет её функционал и делает использование ещё более удобным.
Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметь
© Apple

Например, Siri теперь может находить информацию и выполнять действия, основываясь на данных из различных приложений и документов.

Вы можете попросить умного помощника Apple найти фото вашего водительского удостоверения, извлечь номер и автоматически ввести его в форму. Также Siri может искать информацию, если вы не помните, где она была — в электронной почте, тексте или заметке.

Вместе с тем она получила возможность лучше понимать контекст и выполнять действия в разных приложениях.

Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметь
© Apple

Например, вы можете попросить её показать фотографии друга, сделанные в определённом месте и в конкретной одежде.

Siri также получает новый внешний вид и улучшенные возможности понимания. Она стала более интуитивной и глубоко интегрированной в пользовательский интерфейс.

Вы можете взаимодействовать с Siri не только голосом, но и вводом текста, что позволяет делать поправки в реальном времени и сохранять контекст разговора.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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