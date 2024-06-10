Siri начнет работать на новом ИИ от Apple. Что нового она будет уметь

Например, Siri теперь может находить информацию и выполнять действия, основываясь на данных из различных приложений и документов.

Вы можете попросить умного помощника Apple найти фото вашего водительского удостоверения, извлечь номер и автоматически ввести его в форму. Также Siri может искать информацию, если вы не помните, где она была — в электронной почте, тексте или заметке.

Вместе с тем она получила возможность лучше понимать контекст и выполнять действия в разных приложениях.