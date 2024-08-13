Ситилинк и Авито вместе начнут выкупать б/у смартфоны

Теперь продавцы могут выставить свои устройства на Авито и выбрать способ продажи «Через партнёра». После этого продавец передает смартфон в одном из магазинов Ситилинк, где его оценят с помощью робота Reeva.

Робот Reeva проверяет состояние корпуса, батареи, камеры и экрана устройства.

Пока Reeva не работает с гибкими моделями и устройствами с поддержкой eSIM. После оценки продавцу предлагают финальную цену, и, если она его устраивает, сделка оформляется на месте.

Если сервис окажется востребованным, Ситилинк планирует установить роботов-оценщиков в 20 магазинах по всей России уже к концу 2024 года.

Этот проект может стать удобным способом быстрой продажи подержанных смартфонов с минимальными усилиями для продавцов.