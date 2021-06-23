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«Ситилинк» распродает смартфоны Xiaomi со скидками до 10 тысяч рублей

От Xiaomi Mi 11 до Redmi 9
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил распродажу смартфонов китайского гиганта Xiaomi со скидками до 10 тысяч рублей.
«Ситилинк» распродает смартфоны Xiaomi со скидками до 10 тысяч рублей

Сэкономить 10 тысяч рублей на покупке Xiaomi Mi 11. Смартфон оснащен 6,81-дюймовым AMOLED экраном, трехмодульной камерой на 108, 13 и 5 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Сердцем устройства выступает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, а емкость аккумулятора рассчитана на 4650 мAч.

Xiaomi Redmi 9, в свою очередь, можно ухватить за 11 490 рублей вместо исходных 13 990. Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS экран, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, процессор Mediatek Helio G80 и четырехумодульную камеру на 13, 8, 5 и 2 Мп.

Посмотреть все устройства, доступные со скидками, можно перейдя по этой ссылке.