«Ситилинк» распродает смартфоны Xiaomi со скидками до 10 тысяч рублей

Сэкономить 10 тысяч рублей на покупке Xiaomi Mi 11. Смартфон оснащен 6,81-дюймовым AMOLED экраном, трехмодульной камерой на 108, 13 и 5 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Сердцем устройства выступает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, а емкость аккумулятора рассчитана на 4650 мAч.

Xiaomi Redmi 9, в свою очередь, можно ухватить за 11 490 рублей вместо исходных 13 990. Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS экран, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, процессор Mediatek Helio G80 и четырехумодульную камеру на 13, 8, 5 и 2 Мп.

Посмотреть все устройства, доступные со скидками, можно перейдя по этой ссылке.