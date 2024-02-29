Скандал: в керамическом Xiaomi 14 Ultra не нашли керамики

Китайские блогеры обнаружили, что «керамика» Xiaomi 14 Ultra легко царапается, что не соответствует заявленным характеристикам.

Блогер Victory Literary Crepe провел ряд тестов и выяснил, что крышка Xiaomi 14 Ultra царапается так же легко, как обычное стекло – на уровне 6 по шкале Мооса.

Разборка смартфона показала, что «синяя керамика» в устройстве на самом деле является прозрачной панелью, изнутри покрытой краской. Вес «керамической» панели также совпадает с весом стеклянной крышки, а не керамической.

Существует мнение, что Xiaomi могла использовать в Xiaomi 14 Ultra модифицированное стекло с вкраплениями кристаллов, но это не меняет сути: заявленная «драконья керамика» не соответствует действительности.

Блогер отправил крышку смартфона на исследование под электронным микроскопом, чтобы окончательно разобраться в ее составе.

Отметим, что ситуация с Xiaomi 14 Ultra поднимает важный вопрос о честности маркетинга в мобильной индустрии.