Скандал: в керамическом Xiaomi 14 Ultra не нашли керамики

Скандал: в керамическом Xiaomi 14 Ultra не нашли керамикиА вот это уже некрасиво
Китайские блогеры обнаружили, что «керамика» Xiaomi 14 Ultra легко царапается, что не соответствует заявленным характеристикам.
Блогер Victory Literary Crepe провел ряд тестов и выяснил, что крышка Xiaomi 14 Ultra царапается так же легко, как обычное стекло – на уровне 6 по шкале Мооса.
Разборка смартфона показала, что «синяя керамика» в устройстве на самом деле является прозрачной панелью, изнутри покрытой краской. Вес «керамической» панели также совпадает с весом стеклянной крышки, а не керамической.
Существует мнение, что Xiaomi могла использовать в Xiaomi 14 Ultra модифицированное стекло с вкраплениями кристаллов, но это не меняет сути: заявленная «драконья керамика» не соответствует действительности.
Блогер отправил крышку смартфона на исследование под электронным микроскопом, чтобы окончательно разобраться в ее составе.
Отметим, что ситуация с Xiaomi 14 Ultra поднимает важный вопрос о честности маркетинга в мобильной индустрии.