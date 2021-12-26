Сканер отпечатка пальцев в Realme GT2 научат измерять пульс

Телефоны
Сегодня в 11:10
1 мин.
Сканер отпечатка пальцев в Realme GT2 научат измерять пульсЖдём, когда функцию скопируют остальные производители
Подэкранный сканер отпечатка пальцев как технология уже достаточно давно представлен на рынке. Но почему-то производители всячески игнорирует возможность его более широкого применения.
Видимо, в Realme пришли к такому же выводу. Поэтому решили внедрить в поддисплейный сканер ещё и функцию измерения пульса пользователя. Впервые такое нововведение, судя по всему, появится в грядущем Realme GT2.
Об этом рассказал генеральный вице-президент компании Чейз Сюй Ци, опубликовав также и скриншот, на котором видно принцип работы новой функции. Чтобы измерить свой пульс, пользователю достаточно поднести палец к сканеру отпечатка пальцев, после чего произойдёт вся «магия».
Напомним, что анонса Realme GT2 ожидается уже совсем скоро — 4 января 2022 года.
Источник: Gizmochina