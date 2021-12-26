Сканер отпечатка пальцев в Realme GT2 научат измерять пульс

Видимо, в Realme пришли к такому же выводу. Поэтому решили внедрить в поддисплейный сканер ещё и функцию измерения пульса пользователя. Впервые такое нововведение, судя по всему, появится в грядущем Realme GT2.

Об этом рассказал генеральный вице-президент компании Чейз Сюй Ци, опубликовав также и скриншот, на котором видно принцип работы новой функции. Чтобы измерить свой пульс, пользователю достаточно поднести палец к сканеру отпечатка пальцев, после чего произойдёт вся «магия».