Сканер отпечатков Nokia открыл вход всем желающим после обновления прошивки

На момент выпуска смартфона Nokia 9 PureView, его сканер отпечатков пальцев работал не так хорошо, как хотелось бы. Так что компания HMD Global выпустила обновление программного обеспечения, которое ускоряло его работу.

Как оказалось, обновление лишь принесло новые проблемы и открыло существенную брешь в безопасности — разблокировать смартфон стало можно чужими отпечатками пальцев, не зарегистрированными в системе смартфона. Более того, сканер срабатывает даже на посторонние предметы.

После ряда экспериментов стало понятно, что смартфон можно «вскрыть», например, пачкой жевательной резинки, монеткой и кожаной перчаткой. Судя по всему, разработчики Nokia перестарались с «улучшением» алгоритмов биометрической идентификации, ослабив условия для аутентификации слишком сильно.