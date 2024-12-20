Сканер отпечатков Pixel 9 начал лучше работать после установки Android 16

Опубликовано 20 декабря 2024, 08:591 мин.
Сканер отпечатков Pixel 9 начал лучше работать после установки Android 16Пока, правда, беты
Google выпустила обновление Android 16 Developer Preview 2, которое значительно улучшает работу ультразвукового сканера отпечатков в смартфонах серии Pixel 9.
Сканер, использующий технологию Qualcomm 3D Sonic Gen 2, стал быстрее и удобнее благодаря новой функции «Разблокировка отпечатком при выключенном экране». Теперь пользователи могут разблокировать устройство, не включая дисплей.
Для активации функции нужно зайти в настройки: Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Лицо и отпечаток пальца и включить «Разблокировка отпечатком пальца».
Обновление также улучшает адаптивную частоту обновления экрана, оптимизируя плавность анимаций и экономя заряд батареи.
Пользователи Pixel 9 могут ощутить преимущества новых функций, установив бета-версию Android 16.