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Опубликовано 20 декабря 2024, 08:59
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Сканер отпечатков Pixel 9 начал лучше работать после установки Android 16

Пока, правда, беты
Google выпустила обновление Android 16 Developer Preview 2, которое значительно улучшает работу ультразвукового сканера отпечатков в смартфонах серии Pixel 9.
Сканер отпечатков Pixel 9 начал лучше работать после установки Android 16
© PhoneArena

Сканер, использующий технологию Qualcomm 3D Sonic Gen 2, стал быстрее и удобнее благодаря новой функции «Разблокировка отпечатком при выключенном экране». Теперь пользователи могут разблокировать устройство, не включая дисплей.

Для активации функции нужно зайти в настройки: Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Лицо и отпечаток пальца и включить «Разблокировка отпечатком пальца».

Обновление также улучшает адаптивную частоту обновления экрана, оптимизируя плавность анимаций и экономя заряд батареи.

Пользователи Pixel 9 могут ощутить преимущества новых функций, установив бета-версию Android 16.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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