Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 не будет работать, если на экран наклеена плёнка

В сети появилось интересно видео с настоящим смартфоном Samsung Galaxy S10+, живым и работающим. Его опубликовал британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun после брифинга компании Samsung.

В старших моделях серии, Galaxy S10 и Galaxy S10+, сканер отпечатков пальцев интегрирован прямо в дисплей смартфона. Проблема здесь в том, что с использованием защитных плёнок или стёкол эти сканеры отказываются работать корректно.

Судя по всему, производители аксессуаров нашли своеобразное решение этой проблемы — в месте расположения сканера в плёнке или стекле попросту делается отверстие. Такой вот компромис между работоспособностью смартфона и защищённостью экрана.