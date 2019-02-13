Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 не будет работать, если на экран наклеена плёнка

В сети появилось интересно видео с настоящим смартфоном Samsung Galaxy S10+, живым и работающим. Его опубликовал британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun после брифинга компании Samsung.
В старших моделях серии, Galaxy S10 и Galaxy S10+, сканер отпечатков пальцев интегрирован прямо в дисплей смартфона. Проблема здесь в том, что с использованием защитных плёнок или стёкол эти сканеры отказываются работать корректно.
Судя по всему, производители аксессуаров нашли своеобразное решение этой проблемы — в месте расположения сканера в плёнке или стекле попросту делается отверстие. Такой вот компромис между работоспособностью смартфона и защищённостью экрана.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 750 евро за версию Lite и достигают 1500 евро за версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.