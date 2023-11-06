Складной флагман Honor возглавил рейтинг самых любимых Android-смартфонов по версии пользователей

Такие результаты не только подчеркивают растущую популярность гибких экранов среди потребителей, но и свидетельствуют о высоком качестве продукции Honor, которая смогла превзойти даже таких технологических гигантов, как Samsung и Xiaomi.

Этот Honor Magic V2 может сигнализировать о новой эре в дизайне смартфонов, где гибкость и инновации становятся ключевыми факторами выбора для потребителей.