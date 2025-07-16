Складной флагман HUAWEI Mate X7 получит 7,95" экран и новый чип Kirin 9030

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит 7,95-дюймовый 2K LTPO-дисплей с технологией COE и покрытием из ультратонкого стекла (UTG). Это обеспечит улучшенную прочность и энергоэффективность экрана.

В основе устройства — новейший чип Kirin 9030, который также установят в серию Mate 80. Mate X7 будет работать на HarmonyOS 5.1.

Особое внимание уделено камерам. HUAWEI тестирует два варианта основного модуля: 50 Мп с сенсором 1/1.56" и более крупный 1/1.3". Оба поддерживают переменную физическую апертуру.

Также ожидается перископическая камера на 50 Мп с макро-режимом и мультиспектральный датчик для улучшенной цветопередачи.

Смартфон получит защиту от воды и корпус с малой толщиной и весом. Mate X7 позиционируется как премиальный складной флагман в формате «книжки».