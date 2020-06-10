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Складной флагман Samsung Galaxy Fold 2 все же не получит поддержку стилуса S Pen
И все из-за используемого в его конструкции стекла
В числе первых утечек о грядущем складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2 называлось то, что устройство получит поддержку стилуса S Pen. Но, как оказалось, в связи с некоторыми техническими ограничениями, смартфон лишат данной особенности.
По словам интернет-инсайдеров, связана подобная смена курса с тем, что Samsung сомневается в долговечности складного экрана, если он еще и получит поддержку фирменного стилуса. Все дело в том, что тот же Galaxy Note 10, который предлагает поддержку S Pen, имеет толщину дисплея около 0,4 мм, в то время как ультратонкое стекло в Galaxy Z Flip (который также используют в Galaxy Fold 2) имеет толщину всего 0,03 мм. Таким образом, не факт, что оно сможет “выжить” при интенсивном использовании с ним S Pen.
Напомним, что судя по последним данным, анонс Samsung Galaxy Fold 2 состоится одновременно с презентацией другого флагмана компании — Galaxy Note 20 — в августе 2020 года.