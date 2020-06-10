Складной флагман Samsung Galaxy Fold 2 все же не получит поддержку стилуса S Pen

По словам интернет-инсайдеров, связана подобная смена курса с тем, что Samsung сомневается в долговечности складного экрана, если он еще и получит поддержку фирменного стилуса. Все дело в том, что тот же Galaxy Note 10, который предлагает поддержку S Pen, имеет толщину дисплея около 0,4 мм, в то время как ультратонкое стекло в Galaxy Z Flip (который также используют в Galaxy Fold 2) имеет толщину всего 0,03 мм. Таким образом, не факт, что оно сможет “выжить” при интенсивном использовании с ним S Pen.

Напомним, что судя по последним данным, анонс Samsung Galaxy Fold 2 состоится одновременно с презентацией другого флагмана компании — Galaxy Note 20 — в августе 2020 года.