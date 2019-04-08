Складной флагман Samsung Galaxy Fold показали в работе на новом видео

В сети появилось новое видео, демонстрирующее работу складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. В ролике показывается, как различные приложения свободного переключаются между дисплеями.

Например, можно начать смотреть ролик YouTube на внешнем небольшом дисплее, а затем открыть смартфон и продолжить на большом. Приложение камеры тоже свободно переключается между разными режимами интерфейса, но дополнительно переключаются и «рабочий» модуль камеры.

Продажи Samsung Galaxy Fold начнутся в США 26 апреля 2019 года по цене 1980 долларов, в Европе предзаказ стартует 26 апреля, а розничные продажи — 3 мая по цене около 2 тысяч евро. Все покупатели получат бесплатные беспроводные наушники Galaxy Buds, защитный кевларовый чехол и годовой сервис Samsung Care+. Российский дебют планируется на вторую половину года, но рекомендованная розничная цена пока не называется.