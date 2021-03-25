Складной флагман Xiaomi Mi Mix 4 станет первым смартфоном с «жидкой линзой» в камере

Так, по словам представителей китайского бренда, смартфон станет в принципе первым с использованием «жидкой линзы» в камере. Как пишет GizChina, это позволит новому Mi Mix менять фокусное расстояние при съёмке не прибегая к подвижным частям.

Это, в свою очередь, означает, что смартфон вполне может получить одинарный блок основной камеры. Всё дело в том, что устройство не нуждается в нескольких объективах (макро, стандартном) при использовании новой технологии.

Напомним, что сама презентация назначена уже на 29 марта. Вместе с Xiaomi Mi Mix 4, на ней также должны показать флагманские Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, а также ноутбук Mi Notebook Pro 2021.