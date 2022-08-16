Складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 полностью раскупили за считанные минуты

Как и ожидалось, смартфон был раскуплен практически мгновенно. Первая партия девайса полностью разошлась среди желающих всего за 5 минут.

Напомним, что в основу Xiaomi Mix Fold 2 лёг топовый чип от Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. При этом его внешний 6,5-дюймовый дисплей выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту 120 Гц. Тем же может похвастаться и внутренний экран.