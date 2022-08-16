Складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 полностью раскупили за считанные минуты

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Складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 полностью раскупили за считанные минутыДевайс и вправду получился очень интересным
На прошлой неделе Xiaomi представила свой свежий складной флагман — Mix Fold 2. И вот, накануне, устройство наконец-то поступило в продажу.
Как и ожидалось, смартфон был раскуплен практически мгновенно. Первая партия девайса полностью разошлась среди желающих всего за 5 минут.
Напомним, что в основу Xiaomi Mix Fold 2 лёг топовый чип от Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. При этом его внешний 6,5-дюймовый дисплей выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту 120 Гц. Тем же может похвастаться и внутренний экран.
На выбор покупателей есть три версии: 12/256 ГБ за 1325 долларов, 12/512 ГБ за 1474 долларов и 12ГБ/1ТБ за 1769 долларов. Как скоро устройство официально появится на российском рынке (и появится ли вообще) — неизвестно.