Складной флагман Xiaomi Mix Fold 4 получит версию со спутниковой связью

Согласно данным ITHome, устройство недавно появилось в базе данных 3C под модельным номером 24072PX77C. Оттуда мы узнали, что новинка будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт и комплектоваться зарядным устройством Xiaomi MDY-15-EQ.

Xiaomi Mix Fold 4 станет первым складным смартфоном компании, поддерживающим спутниковую связь. Ранее такая функция была представлена в серии Xiaomi 14.

Внутренний код устройства — N18. В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Новинка будет обладать двухячейковой батареей общей емкостью 5000 мАч (2390 мАч + 2485 мАч).

Официальная дата запуска устройства пока не объявлена, но данные 3C сертификации намекают на скорый релиз.