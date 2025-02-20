Складной Galaxy Z Flip SE получит фирменный чипсет Exynos и закалённое стекло

Опубликовано 20 февраля 2025, 22:301 мин.
Складной Galaxy Z Flip SE получит фирменный чипсет Exynos и закалённое стеклоПрезентация, вероятно, состоится летом
Китайский инсайдер PandaFlashPro в соцсети Х рассказал, что ожидаемый складной телефон Samsung Galaxy Z Flip FE будет оснащён экраном из ультратонкого стекла (UTG), для минимального формирования складок, с шарниром и дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью 2600 нит.
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Рамка смартфона будет изготовлена из алюминия, а для защиты устройство получит закалённое стекло Corning Gorilla Glass Victus. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, а в качестве чипсета модель получит фирменный продукт Samsung — чип Exynos.
Однако Galaxy Z Flip FE не будет поддерживать некоторые ИИ-функции Galaxy AI из-за ограничений NPU (нейропроцессора).
Устройство будет оснащено динамиками и фронтальной камерой, как и Galaxy Z Flip 6, также смартфон получит высокий уровень водонепроницаемости.
Galaxy Z Flip SE будет поставляться с зарядкой 25 Вт, поддержкой Wi-Fi 6E и предустановленной оболочкой One UI 7. По слухам, дата релиза состоится летом, вместе с другими складными устройствами от Samsung.
Источник:IT Home
Автор:Андрей Кадуков