Складной Google Pixel Fold сломался всего через четыре дня после распаковки

И вот, накануне глобального релиза, журналисты начали публиковать свои первые отзывы об устройстве. Ожидаемо, несмотря на свои многообещающие возможности, гаджет не смог преодолеть проблемы, связанные с хрупкостью гибкого дисплея.

Наш коллега из Ars Technica опубликовал материал, в котором он рассказал, что даже несмотря на очень бережное использование смартфона, уже через несколько дней эксплуатации дисплей перестал реагировать на прикосновения, а пиксели начали выходить из строя.

Оказалось, что мельчайший кусочек мусора попал в открытую полосу OLED-панели, что привело её поломке.

Всё дело в конструкции дисплея, которая является проблемой большинства складных смартфонов. Хотя компании, производящие такие экраны, покрывают OLED-панели защитным пластиковым слоем, это всё ещё не является панацеей.

Отметим, правда, что далеко не все компании сталкиваются с этой проблемой в равной степени. Например, тот же Oppo Find N2 имеет более высокие ободки, что предоставляет больше пространства между половинками дисплея в закрытом состоянии и защищает их от нежелательных предметов.