Складной Huawei Mate X6 и топовый Mate 70 представят уже до конца ноября

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, презентация в Китае состоится 19 ноября 2024 года. Это подтвердил и старший руководитель компании, который ранее анонсировал выход новых устройств именно в этом месяце.

В серию Mate 70 войдут модели Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS Ultimate. Ожидается, что смартфоны получат ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев и обновленный дизайн камеры.

Кроме того, возможно, Mate 70 будет поддерживать работу на двух ОС: HarmonyOS Next, который станет основной системой, и Android. Переход на HarmonyOS Next — важный шаг для Huawei, так как компания активно продвигается к независимости от Android.