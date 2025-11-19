Складной iPhone будет оснащён рекордной для айфонов батареей — на 5400-5800 мАч

Согласно эксперту, компания начала тестирование батареи для своего первого складного устройства. Предполагается, что новый iPhone Fold будет иметь аккумулятор ёмкостью от 5400 до 5800 мАч, что сделает его самым автономным смартфоном в линейке Apple. Сейчас рекорд за iPhone 17 Pro Max с аккумулятором около 5000 мАч.

Инсайдер отметил, что Apple уделяет особое внимание толщине компонентов и уровню нагрева при работе устройства, стремясь увеличить время автономной работы.

При этом речь идёт именно о рекорде среди продуктов Apple, а не на рынке в целом, поскольку уже есть складные смартфоны с более ёмкими аккумуляторами. Например, Google Pixel 10 Pro Fold оснащен батареей на 5015 мат, а Samsung Galaxy Z Fold 7 потенциально может конкурировать с будущим складным iPhone, имея аккумулятор на 4400 мАч.

Ожидается, что Apple представит свой первый складной iPhone в 2026 году.