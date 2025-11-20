Складной iPhone Fold получит рекордную для серии батарею на 6000 мАч

По данным инсайдера yeux1122, Apple тестирует аккумулятор ёмкостью около от 5400 до 5800 мАч. Итоговое значение может приблизиться к 6000 мАч. И это серьёзный шаг вперёд.

Даже iPhone 17 Pro Max, обладая крупнейшей батареей в истории линейки, едва превышает отметку в 5000 мАч. Увеличение ёмкости выглядит логичным, учитывая особенности конструкции.

По слухам, внутренний дисплей iPhone Fold будет иметь диагональ 7,58 дюйма, что заметно больше 6,9-дюймового экрана у 17 Pro Max, А значит и энергопотребление возрастёт.

В то же время внешний экран компактнее — около 5,38 дюйма, что позволит экономить заряд при использовании смартфона в «закрытом» режиме.

Хотя финальные характеристики пока не подтверждены, утечка внушает оптимизм. На фоне критики автономности iPhone Air, Apple явно стремится обеспечить складной модели уровень энергии не хуже флагманов Pro — особенно учитывая ожидаемую цену выше $2000.