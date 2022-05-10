Складной iPhone получит гибкий OLED-дисплей

Так, благодаря интернет-инсайдерам, стало известно, что купертиновцы активно создают главную часть смартфона с гибким дисплеем — непосредственно сам гибкий OLED-экран.

При этом у продукта Apple будет две отличительные особенности. Первая — то, что она будет более тонкой в сравнении с конкурентами. Вторая — её лишат поляризационных плёнок.

У последней «фишки» есть один важный минус, суть которого заключается в более низкой яркости в сравнении с обычными OLED-дисплеями. При этом решить эту проблему можно с помощью повышения напряжения. Но это, в свою очередь, сокращает срок службы самого дисплея.