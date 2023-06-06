Складной Motorola Razr 40 хвалят за рубежом, но он вряд ли будет популярен в России. И вот почему

Отличительной особенность устройств является внешний 3,6-дюймовый экран — крупнейший среди конкурентов. Базовая версия Razr 40 позиционируется как бюджетное решение и будет стоить около $560, в то время модель Ultra будет почти вдвое дороже — $1300.

При этом пока что релиз смартфонов ожидается лишь в Китае. Несмотря на это, в ближайшее время их появления стоит ждать и в России.