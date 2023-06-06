Складной Motorola Razr 40 хвалят за рубежом, но он вряд ли будет популярен в России. И вот почему

Складной Motorola Razr 40 хвалят за рубежом, но он вряд ли будет популярен в России. И вот почемуВ целом, всё логично
Недавно Motorola представила сразу две новые модели складных смартфонов — Razr 40 и Razr 40 Ultra.
Отличительной особенность устройств является внешний 3,6-дюймовый экран — крупнейший среди конкурентов. Базовая версия Razr 40 позиционируется как бюджетное решение и будет стоить около $560, в то время модель Ultra будет почти вдвое дороже — $1300.
При этом пока что релиз смартфонов ожидается лишь в Китае. Несмотря на это, в ближайшее время их появления стоит ждать и в России.
Его привезут, но, скорее всего, это будет нерентабельная история, так как это исконно американский смартфон, хоть и под китайским патронажем. Lenovo полностью свернули свою деятельность в России и препятствуют импорту. Так что гаджет появится в мелких магазинах для любителей эксклюзива.
Стоит отметить, что свежие смартфоны Motorola обладают хорошими характеристиками, превосходящими средний уровень. Например, относительно Tecno, представившего свой складной смартфон стоимостью около $1000, у Motorola Razr характеристики чуть лучше, за исключением камеры.
Напомним, что в России лидером в категории складных смартфонов остаётся Samsung, благодаря широкому ассортименту моделей, включая устаревшие.