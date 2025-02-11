Складной Oppo Find N5 и Xiaomi 15 Ultra вошли в топ-4 ожидаемых смартфонов февраля по версии GSMArena

В список попали складной Oppo Find N5, топовый Xiaomi 15 Ultra, а также модели среднего класса от iQOO и Vivo.

Oppo Find N5 обещает стать самым тонким складным смартфоном, сохраняя при этом емкий аккумулятор на 5700 мАч. Он получит Snapdragon 8 Elite, поддержку 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки и защиту от воды по стандарту IPX9.

Xiaomi 15 Ultra оснащен четырьмя камерами по 50 Мп, включая перископ на 200 Мп. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite, а батарея на 6000 мАч поддерживает 90 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Среднебюджетный iQOO Neo 10R предложит Snapdragon 8s Gen 3, OLED-экран 144 Гц и аккумулятор на 6400 мАч.

А Vivo V50 сможет похвастаться фирменными камерами Zeiss, Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым OLED-дисплей. При толщине 7.2 мм он получит батарею на 6000 мАч и тройную 50-мегапиксельную камеру.