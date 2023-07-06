Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность

Не так давно новинка поступила в продажу, чем воспользовались различные испытатели-энтузиасты. Одним из них оказался и популярный YouTube-блогер JerryRigEverything.

Он провёл серию испытаний Pixel Fold, включая проверку на устойчивость к царапинам и пыли. Однако уже при испытании огнём телефон выключился из-за воздействия высоких температур на внутренний дисплей.

Критическим же моментом для устройства стал тест на изгиб. Здесь Pixel Fold потерпел неудачу. Рамка телефона поддалась в области антенных линий, приведя тем самым к поломке устройства и разлому пополам.

Отметим, что шарнир, который Google считает «самым прочным», не сплоховал и выдержал испытание. Но остальная часть телефона не справилась.