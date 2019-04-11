Складной Samsung Galaxy Fold оказался самым дорогим смартфоном в истории по себестоимости

В сети появилась информация о себестоимости складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. Он оказался почти в два раза дороже флагманского Samsung Galaxy S10+ и претендует на рекорд по себестоимости.

По данным индийского инсайдера Ишана Агарвала (Ishan Agarwal), компания Samsung импортировала в Индию почти пятьдесят смартфонов. В таможенной документации указана стоимость 1200 долларов. По мнению источника, речь здесь идёт именно о себестоимости, производственной стоимости аппарата. Для сравнения, производственная стоимость Samsung Galaxy S10+ составляет 630 долларов.

Первые продажи Samsung Galaxy Fold начнутся в Корее и США — 26 апреля за 1980 долларов. В мае смартфон появится в продаже в 15 европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Румыния и Швейцария.