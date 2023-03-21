Складной Samsung Galaxy Z Flip 5 получит новый дисплей, а вот Z Fold 5 оставят без новшеств

Складной Samsung Galaxy Z Flip 5 получит новый дисплей, а вот Z Fold 5 оставят без новшествНе велика беда
В конце августа от Samsung ждут ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked. Главными звёздами вечера станут новейшие складные смартфоны бренда — Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.
Фото: YouTube / Technizo Concept
Несмотря на то, что до самой презентации ещё есть время, инсайдеры уже раскрыли ряд интересных подробностей о смартфонах.
Так, например, Ice Universe заявил, что Galaxy Z Flip 5 сможет похвастаться увеличенным до 3,4-дюймов внешним дисплеем. При этом Galaxy Z Fold 5 останется в этом плане без изменений.
В то же время обе модели оснастят новой конструкцией шарнира, которую в Samsung назвали «каплей». Она оказывает меньшее давление на сложенный дисплей и приводит к менее заметным складкам.
Основой для обеих складных телефонов станет мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy от Qualcomm. Такой же установлен в серии Galaxy S23.