Складной Samsung Galaxy Z Flip 5 получит новый дисплей, а вот Z Fold 5 оставят без новшеств

Несмотря на то, что до самой презентации ещё есть время, инсайдеры уже раскрыли ряд интересных подробностей о смартфонах.

Так, например, Ice Universe заявил, что Galaxy Z Flip 5 сможет похвастаться увеличенным до 3,4-дюймов внешним дисплеем. При этом Galaxy Z Fold 5 останется в этом плане без изменений.

В то же время обе модели оснастят новой конструкцией шарнира, которую в Samsung назвали «каплей». Она оказывает меньшее давление на сложенный дисплей и приводит к менее заметным складкам.

Основой для обеих складных телефонов станет мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy от Qualcomm. Такой же установлен в серии Galaxy S23.