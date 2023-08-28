Складной Samsung Galaxy Z Fold 5 назвали «революционером автономности» среди себе подобных

Складной Samsung Galaxy Z Fold 5 назвали «революционером автономности» среди себе подобныхДля этого даже не пришлось увеличивать ёмкость аккумулятора
Складные смартфоны всегда были полны как инноваций, так и компромиссов. Например, по части батарей.
Однако Samsung сделала прорыв с новым Galaxy Z Fold 5, предлагая потрясающую автономность аккумулятора. Раньше владельцы складных устройств компании часто жаловались на недостаточную продолжительность работы от батареи.
Но с Galaxy Z Fold 5 ситуация кардинально изменилась. Несмотря на то, что характеристики аккумулятора и процессора остались практически неизменными по сравнению с предыдущей моделью, автономность устройства увеличилась на 30-40%.
Скорее всего, это результат оптимизации и улучшений в технологиях складного дисплея. Так, в результате тестирования, устройство показывало остаточные 40-50% заряда в конце дня среднестатического использования.