Складной Samsung Galaxy Z Fold 5 назвали «революционером автономности» среди себе подобных

Однако Samsung сделала прорыв с новым Galaxy Z Fold 5, предлагая потрясающую автономность аккумулятора. Раньше владельцы складных устройств компании часто жаловались на недостаточную продолжительность работы от батареи.

Но с Galaxy Z Fold 5 ситуация кардинально изменилась. Несмотря на то, что характеристики аккумулятора и процессора остались практически неизменными по сравнению с предыдущей моделью, автономность устройства увеличилась на 30-40%.

Скорее всего, это результат оптимизации и улучшений в технологиях складного дисплея. Так, в результате тестирования, устройство показывало остаточные 40-50% заряда в конце дня среднестатического использования.