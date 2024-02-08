Складной смартфон Google Pixel Fold 2 может появиться в октябре на чипе Tensor G4

По информации источника, Google Pixel Fold 2 не получат чипсет Tensor G3, вместо него сразу Tensor G4. Этим чипсетом будут оснащены и флагманы Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Поэтому инсайдеры считают, что Pixel Fold 2 не выйдут раньше октября, как и серия Pixel 9, потому что сроки привязаны, в том числе к подготовке Tensor G4.

Оригинальная версия Google Pixel Fold была представлена в 2023 году на конференции Google I/O, которая регулярно проходит в мае. Возможно, в мае этого года будет анонсировано и продолжение — Pixel Fold 2.

Отмечается, что «чипсеты Tensor от Google никогда не были рекордсменами», поэтому компания готовит для Pixel Fold 2 «компенсационные» нововведения: 16 ГБ оперативной памяти, что больше, чем было у любого Pixel, и хранилище UFS 4.0, что является шагом вперёд по сравнению с UFS 3.1 в OG.