Складной смартфон Huawei со спутниковой связью и защитой IPX8 анонсировали официально

Pocket 2 сохранил раскладную форму, но стал еще прочнее благодаря «космической стали» в шарнире и стеклу Kulun второго поколения. Он тонкий (7.25 мм) и легкий (200 г), а еще не боится воды (IPX8).

Основной экран — огромный 6.94-дюймовый OLED, который поражает яркостью и частотой обновления 120 Гц. На задней панели есть дополнительный 1.15-дюймовый экранчик для уведомлений и управления.

Внутри Pocket 2 скрыт топовый процессор Kirin 9000S, 12 ГБ оперативки и до 1 ТБ памяти. А еще он умеет общаться со спутниками! Потеряться с таким смартфоном точно не получится.