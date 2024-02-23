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Телефоны
Опубликовано 23 февраля 2024, 06:39
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Складной смартфон Huawei со спутниковой связью и защитой IPX8 анонсировали официально

У новинки есть одна очень необычная функция
Huawei представила Pocket 2 — новый складной смартфон, который не похож ни на один другой. Он не только стильный и мощный, но еще и умеет кое-что, чего не умеют другие телефоны.

Pocket 2 сохранил раскладную форму, но стал еще прочнее благодаря «космической стали» в шарнире и стеклу Kulun второго поколения. Он тонкий (7.25 мм) и легкий (200 г), а еще не боится воды (IPX8).

Основной экран — огромный 6.94-дюймовый OLED, который поражает яркостью и частотой обновления 120 Гц. На задней панели есть дополнительный 1.15-дюймовый экранчик для уведомлений и управления.

Внутри Pocket 2 скрыт топовый процессор Kirin 9000S, 12 ГБ оперативки и до 1 ТБ памяти. А еще он умеет общаться со спутниками! Потеряться с таким смартфоном точно не получится.

Складной смартфон Huawei со спутниковой связью и защитой IPX8 анонсировали официально
© Gizmochina

Четыре камеры на задней панели (основная - 50 Мп) помогут запечатлеть любые моменты, а фронтальная 10.7-мегапиксельная камера отлично подойдет для селфи и видеозвонков.

Одна из интересных функций Pocket 2 — режим измерения уровня защиты от солнца. С ее помощью можно проверить, насколько хорошо вы нанесли солнцезащитный крем.

Базовая версия смартфона на 256 ГБ стоит $1044, а за топовую модель с 1 ТБ памяти придется заплатить $1530.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
,
#спутниковая связь