Складной смартфон Huawei со спутниковой связью и защитой IPX8 анонсировали официально

Складной смартфон Huawei со спутниковой связью и защитой IPX8 анонсировали официальноУ новинки есть одна очень необычная функция
Pocket 2 сохранил раскладную форму, но стал еще прочнее благодаря «космической стали» в шарнире и стеклу Kulun второго поколения. Он тонкий (7.25 мм) и легкий (200 г), а еще не боится воды (IPX8).
Основной экран — огромный 6.94-дюймовый OLED, который поражает яркостью и частотой обновления 120 Гц. На задней панели есть дополнительный 1.15-дюймовый экранчик для уведомлений и управления.
Внутри Pocket 2 скрыт топовый процессор Kirin 9000S, 12 ГБ оперативки и до 1 ТБ памяти. А еще он умеет общаться со спутниками! Потеряться с таким смартфоном точно не получится.
Четыре камеры на задней панели (основная - 50 Мп) помогут запечатлеть любые моменты, а фронтальная 10.7-мегапиксельная камера отлично подойдет для селфи и видеозвонков.
Одна из интересных функций Pocket 2 — режим измерения уровня защиты от солнца. С ее помощью можно проверить, насколько хорошо вы нанесли солнцезащитный крем.
Базовая версия смартфона на 256 ГБ стоит $1044, а за топовую модель с 1 ТБ памяти придется заплатить $1530.