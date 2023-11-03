Складной смартфон OnePlus подарит свою революционную функцию планшету компании

Open Canvas — революционная функция многозадачности, впервые представленная в смартфоне OnePlus Open, теперь обещает расширить возможности пользователей OnePlus Pad.

Важно понимать, что речь идет не просто об инструменте для многозадачности. Функция переосмысливает способ использования нескольких приложений, позволяя им работать в полноэкранном режиме за пределами видимой области экрана.

Представьте, что вы можете легко переключаться между полноэкранным веб-браузером и приложением для обмена сообщениями одним движением пальца, или держать третье приложение в готовности, чтобы вызвать его на передний план простым касанием.

Эта функция многозадачности уже получила высокие оценки за свою плавность и полезность в смартфоне OnePlus Open. Теперь она обещает произвести еще больший фурор на большом экране OnePlus Pad, где её возможности смогут проявить себя в полной мере.