Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 с гибким дисплеем показался на видео

Дизайнер под ником SRender, время от времени радующий пользователей интернета качественными трёхмерными моделями будущих новинок, опубликовал на YouTube видеоролик с наследником складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем.

Конечно, на видео представлен лишь концепт Samsung Galaxy Fold 2, как его представляет себе SRender. По мнению источника, он сохранит оригинальную конструкцию, но с более тонкими рамками как основного, так и внешнего дисплея, камеры прямо в отверстии в экранах, и так далее.

Напомним, смартфон Galaxy Fold станет доступен в апреле и будет предлагаться за 1980 долларов. Он сгибается гибким экраном внутрь и оснащается внешним вспомогательным дисплеем.