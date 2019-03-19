Складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем показали на живом видео

В сети появилось живое видео, на котором демонстрируется складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. На нём видно, как смартфон работает не на рекламных роликах, а в реальной жизни.

Необычная модель была представлена 20 февраля одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S10 и поступит в продажу в апреле по цене 1980 долларов.

Смартфон выглядит довольно компактным в сложенном состоянии, хоть и довольно толстым. На смартфоне установлена анимированная заставка с крыльями бабочки, также показывается рабочий стол в открытом и закрытом состоянии, раздел настроек и так далее. Можно также обратить внимание, что в раскрытом состоянии на экране хорошо заметна складка посередине на месте сгиба, что несколько портит внешний вид.