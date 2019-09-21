В России уже можно купить новую игровую приставку Nintendo

Компания Nintendo начала продажи в России новой игровой приставки — Switch Lite. Модель более простая и доступная, чем Switch.

Портативная приставка предлагается в трёх вариантах расцветки — жёлтый, голубой и серый. Она доступна по рекомендованной розничной цене 16 490 рублей.

Приставка лишилась своей «фишки», за которую и получила название Switch — она работает только в портативном режиме и не может переключаться к телевизору. Также отсутствуют функции вибрации и инфракрасной камеры, а также поддержки Nintendo Labo.

Портативная Switch Lite обладает встроенными контроллерами, она более компактная, чем флагманская версия, и в ней отсутствует подставка.

На ней можно играть во все игры Nintendo Switch, которые поддерживают портативный режим, однако некоторые функции окажутся недоступны.