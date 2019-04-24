Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли

Очередной негативный отзыв на складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном появился в сети. Техно-блогер Майкл Фишер (Michael Fisher, @theMrMobile) получил образец от Samsung для обзора, но проработал тот недолго.
По словам блогера, небольшая частица пыли попала под дисплей устройства и тот вышел из строя. Он отметил: «Я не удивлён, просто разочарован». Устройство отправилось к Samsung, которая сейчас как раз проводит исследование проблем и поломок её инновационного детища.
В США смартфон должен был появиться на полках магазинов уже 26 апреля по цене 1980 долларов. Тем не менее, многочисленные сообщения журналистов о выходе экрана из строя после пары дней использования, вынудили Samsung отложить начало продаж. Также были отменены мероприятия по запуску Galaxy Fold в других регионах мира.