Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Дизайнер-энтузиаст Arun KS из TechConfigurations создал видео-презентацию с концептом складного смартфона Xiaomi с гибким дисплеем. В отличие от Samsung Galaxy Fold и Mate X, он складывается не пополам, а в двух местах.

В сложенном состоянии доступен 6,5-дюймовый дисплей, а в открытом — 10-дюймовый. Когда смартфон сложен, с задней стороны створки не сходятся плотно, оставлен доступ к тройной тыльной камере. 25-мегапиксельная фронтальная камера встроена прямо в дисплей, она расопложена в точечном вырезе.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Смартфон также оснащается топовым процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативно и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойными стереодинамиками. Есть порт USB Type-C.

Xiaomi не торопится с выпуском своего складного смартфона, самое раннее, когда его можно ожидать — конец текущего года.