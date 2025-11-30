Складному iPhone предсказали провал, если не будет совместимости с Apple Pencil

Складной iPhone должен выйти вместе с iPhone 18 Pro в 2026 году. Первый складной айфон — попытка Apple завоевать господство в этом новом сегменте рынка и вытеснить из лидеров Samsung.

Аналитик отметил, что не советует приобретать первое поколение любого устройства, поскольку оно часто сопряжено с непредвиденными проблемами. Но если есть желание купить iPhone Fold, который, по слухам, будет стоить $2399, он рекомендует дождаться дополнительной информации о его совместимости с важным аксессуаром: Apple Pencil.

По словам эксперта Apple Pencil впечатляет способностью воспроизводить ощущения от обычного карандаша. Интеграция iPad и Apple Pencil была востребована сообществом, поддержки Pencil ожидали и на iPhone, но тогда Стив Джобс был категорически против. Мартин подчёркивает, что складной айфон — сочетание функциональности iPad и iPhone, и логично, чтобы такое устройство было бы совместимо с Apple Pencil.

В противном случае, по мнению инсайдера, iPhone Fold потеряет свою привлекательность. К тому же это станет ударом по планам конкурировать с Samsung, неизменно поддерживающей S Pen, за исключением Galaxy Z Fold 7.

Мартин отмечает, что решение Apple о поддержке Pencil, скорее всего, будет зависеть от проблем с весом и глубиной. Хотя отказ от стилуса может упростить дизайн, это также может стать боьшим упущением потенциальной привлекательности модели и возможности отличиться от Samsung. Эксперт это неоднократно подчёркивает в материале.