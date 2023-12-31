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16:17, 31 декабря 2023
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Складные амбиции: несмотря на «нишевость», производители смартфонов не опускают руки

В попытках развить направление

Складные устройства еще не успели завоевать популярность, но это не помешало производителям телефонов попытать счастья. Несмотря на то, что доля рынка составляет всего 1%, Samsung, Motorola, Huawei и Honor делают большие ставки на этих гнущихся красавцев.

Samsung, вооружившись мощным маркетингом и оптимистичными прогнозами, намерен сделать складные устройства «ключевым двигателем» роста своих флагманов. Они ожидают, что к 2027 году складные устройства займут треть рынка смартфонов стоимостью более 600 долларов.

Король iPhone по-прежнему отсутствует на сцене складных устройств. Хотя патентные намеки указывают на то, что в будущем появится складной iPad, Apple остается в стороне от этого раунда, оставляя поле для конкурентов на Android.

Стоит учитывать, что цена, долговечность и практичность остаются препятствиями для массового распространения складных смартфонов. Показатели возврата в 5−10 раз выше, чем у обычных телефонов, что вызывает опасения по поводу долгосрочной удовлетворенности пользователей. Китай, однако, кажется более восприимчивым. В 3 квартале 2023 года продажи складных устройств там удвоились, причем Honor и Huawei нашли благодатную почву для своих гнущихся предложений.

Если кратко, то для складных устройств еще не наступили времена. Станут ли они будущим или заметкой в истории технологий, пока неизвестно.

Источник:Ars Technica / FT
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
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#мнение
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#прогноз
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#Samsung
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#Honor
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