Складные амбиции: несмотря на «нишевость», производители смартфонов не опускают руки

Складные амбиции: несмотря на «нишевость», производители смартфонов не опускают рукиВ попытках развить направление
Складные устройства еще не успели завоевать популярность, но это не помешало производителям телефонов попытать счастья. Несмотря на то, что доля рынка составляет всего 1%, Samsung, Motorola, Huawei и Honor делают большие ставки на этих гнущихся красавцев.
Samsung, вооружившись мощным маркетингом и оптимистичными прогнозами, намерен сделать складные устройства «ключевым двигателем» роста своих флагманов. Они ожидают, что к 2027 году складные устройства займут треть рынка смартфонов стоимостью более 600 долларов.
Король iPhone по-прежнему отсутствует на сцене складных устройств. Хотя патентные намеки указывают на то, что в будущем появится складной iPad, Apple остается в стороне от этого раунда, оставляя поле для конкурентов на Android.
Стоит учитывать, что цена, долговечность и практичность остаются препятствиями для массового распространения складных смартфонов. Показатели возврата в 5−10 раз выше, чем у обычных телефонов, что вызывает опасения по поводу долгосрочной удовлетворенности пользователей. Китай, однако, кажется более восприимчивым. В 3 квартале 2023 года продажи складных устройств там удвоились, причем Honor и Huawei нашли благодатную почву для своих гнущихся предложений.
Если кратко, то для складных устройств еще не наступили времена. Станут ли они будущим или заметкой в истории технологий, пока неизвестно.