Складные амбиции: несмотря на «нишевость», производители смартфонов не опускают руки

Samsung, вооружившись мощным маркетингом и оптимистичными прогнозами, намерен сделать складные устройства «ключевым двигателем» роста своих флагманов. Они ожидают, что к 2027 году складные устройства займут треть рынка смартфонов стоимостью более 600 долларов.

Король iPhone по-прежнему отсутствует на сцене складных устройств. Хотя патентные намеки указывают на то, что в будущем появится складной iPad, Apple остается в стороне от этого раунда, оставляя поле для конкурентов на Android.

Стоит учитывать, что цена, долговечность и практичность остаются препятствиями для массового распространения складных смартфонов. Показатели возврата в 5−10 раз выше, чем у обычных телефонов, что вызывает опасения по поводу долгосрочной удовлетворенности пользователей. Китай, однако, кажется более восприимчивым. В 3 квартале 2023 года продажи складных устройств там удвоились, причем Honor и Huawei нашли благодатную почву для своих гнущихся предложений.

Если кратко, то для складных устройств еще не наступили времена. Станут ли они будущим или заметкой в истории технологий, пока неизвестно.