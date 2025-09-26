Складные смартфоны HUAWEI почти в три раза популярнее моделей Samsung

Для сравнения, доля Samsung составила лишь 20%, что почти в три раза меньше. Ситуация кардинально изменилась за последний год. В 2024 году именно Samsung удерживала лидерство с 45% рынка, а HUAWEI довольствовалась 24%.

Переломным фактором стало расширение линейки китайского бренда: от ультрапремиального Mate XT Ultimate стоимостью свыше $4000 до более доступного Nova Flip за $750.