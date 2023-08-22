Складные смартфоны могут установить новый рекорд популярности уже в ближайший месяц

Так, во II квартале текущего года глобальные поставки устройств с гибким дисплеем увеличились на поразительные 42% год к году, достигнув 2,2 млн единиц! Тогда Samsung возглавил рейтинг производителей складных телефонов, опередив Huawei с небольшим преимуществом в 32% против 30%.

В текущем квартале, который включает в себя запуск новых моделей Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, ожидается новый рекорд поставок.

Предполагается, что будет доставлено 6,9 млн единиц по всему миру. Это на 10% больше, чем в III квартале 2022 года, и на 200% больше, чем во II квартале.

DSCC прогнозирует, что Samsung будет в очередной раз доминировать на рынке складных устройств, занимая 72% рынка.