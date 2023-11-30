Складные смартфоны Oppo Find N3 и Find N3 Flip начнут официально продавать в России

Новинки, оснащенные камерами Hasselblad, поступят в продажу уже 5 декабря 2023 года эксклюзивно в сети магазинов М.Видео.

Oppo Find N3 Flip выделяется своим гибким внутренним экраном диагональю 6.8 дюйма и разрешением 2520 х 1080 пикселей, а также внешним экраном размером 3.26 дюйма.

Он оснащен тройной основной камерой (широкоугольный модуль 50 Мп, сверхширокоугольный 48 Мп и телефото 32 Мп), 32-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Dimensity 9200 и аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 44 Вт.

Oppo Find N3, в свою очередь, предлагает внешний экран диагональю 6.31 дюйма и внутренний экран размером 7.82 дюйма, оба с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и технологии Dolby Vision.

Аппарат может похвастаться тройной основной камерой (48 Мп, сверхширокоугольный 48 Мп и телефото 64 Мп), двумя селфи-камерами (20 Мп на основном и 32 Мп на внешнем экране), процессором Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором ёмкостью 4805 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт.

Цены на новые модели пока не объявлены.