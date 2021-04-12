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Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2 представят летом 2021 года
При этом есть шансы, что их оснастят подэкранными селфи-камерами
Прошло более полугода с момента, когда Samsung представила второе поколение линейки Galaxy Z Fold. И вот, наконец-то, в сети появилась информация о том, когда стоит ждать продолжения истории складных смартфонов компании.
На одной сцене нам покажут сразу два новых гибких телефона: Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2, предаёт GSMArena. Случится это, вероятнее всего, в рамках мероприятия Unpacked в июле 2021 года.
Что интересно, источники пророчат новинкам LTPO-дисплеи и подэкранные фронтальные камеры. При этом оба смартфона также получат поддержку стилуса S Pen.
Согласно утечкам, ёмкость аккумулятора Galaxy Z Fold 3 составит 4380 мАч, что чуть меньше, чем у Galaxy Z Fold 2 с его 4500 мАч.