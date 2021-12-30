Складные смартфоны Samsung стали на 400% популярнее в 2021 году

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Складные смартфоны Samsung стали на 400% популярнее в 2021 годуИ тому сразу несколько причин
Несмотря на то, что складные смартфоны — это всё ещё достаточно дорогие устройства, Samsung столкнулась с феноменальным ростом их популярности.
Так, в 2021 году компания поставила в четыре раза больше смартфонов с гибким дисплеем, чем годом ранее. Причиной тому аналитики называют снижение цен, улучшение дизайна и внедрение поддержки стилуса S Pen.
Отметим, что итоговые цифры за прошедший год оказались даже выше ожидаемых. Ранее аналитики прогнозировали только трёхкратный рост продаж складных телефонов бренда.
Напомним, что на сегодняшний день самыми свежими моделями Samsung в данном сегменте являются Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Цена последней уже на старте начиналась от 999 долларов (74 тыс рублей).
Источник: ZDNet