Складные смартфоны стали в 4 раза популярнее среди россиян

Согласно опубликованным RG.ru данным, в 2020 году было продано около 10,7 тыс гибких смартфонов, что примерно в 4 раза больше значений прошлого года. При этом выручка с них составила около 1,6 млрд рублей. Самым популярным девайсом в сегменте оказался Samsung Galaxy Z Fold 2. Помимо него спросом пользуются и Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, а также Huawei Mate XS.

Отметим, что свои данные на этот счёт предоставила и Яндекс.Маркет. Со слов площадки, с 1 января по 23 декабря 2020 года в топ-5 смартфонов со сгибаемым дисплеем попали: Samsung Galaxy Z Flip (42,3%), Samsung Galaxy Fold (27,8%), Samsung Galaxy Z Fold 2 256GB (23,1%), Huawei Mate Xs (6,4%) и Huawei Mate X (0,4%). Речь в данном случае идёт о процентах переходов пользователей из Яндекс.Маркета на страницы устройств.