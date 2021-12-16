Складным смартфонам предсказали сильное падение цены в 2022 году

Но если верить данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, уже в 2022 году нас ждёт заметный сдвиг в этой сфере. Китайский интернет-источник заявил, что крупные бренды снизят цены на свои новые гибкие телефоны до уровня стоимости флагманских устройств.

Для сравнения, сейчас в среднем складные смартфоны стоят около 115 тыс рублей.

По словам Digital Chat Station, грядущий Samsung Galaxy Z Fold 4 оценят примерно в ту же сумму, что и Galaxy S22. При этом такой ход будет связан не столько с заботой о покупателях, сколько с появлением собственных гибких гаджетов у многих производителей: от Vivo до Google.