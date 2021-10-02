Скольких россиян успешно обманули на деньги телефонные мошенники?

Компания SuperJob провела исследование среди 1600 россиян в 507 городах страны. Выяснилось, что 8 из 10 респондентов регулярно сталкиваются с телефонными мошенниками, а 13% опрошенных получают подобные звонки каждый день. При этом 16% граждан ощутимо пострадали от такого вида мошенничества. Как отмечается, каждый девятый из опрошенных один раз лишился денег и даже имущества, каждый двадцатый — несколько раз.

При этом лёгкими жертвами телефонных мошенников становятся люди старше 45 лет, кто младше этой возрастной категории, оказываются не так доверчивы. Женщины чаще становятся жертвами мошенников — 16% от всех опрошенных, мужчины реже — 14%.